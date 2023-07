Poeira intensa na Transamazônica resultou em acidente neste domingo

A colisão aconteceu na rodovia entre Uruará e Medicilândia, sudoeste do Pará (Foto|Reprodução)

poeira na Transamazônica resulta em grave acidente

Poeira tem tirado o sono dos motoristas e condutores que precisam trafegar pela BR-230 (Transamazônica), principal via que interliga o sudeste e o sudoeste paraense

Motoristas que precisam transitar pela rodovia Transamazônica (BR-230), principalmente nos trechos que interligam as cidades do sudeste e sudoeste paraense tem sofrido diariamente com a alta nuvem de poeira. Como a rodovia é estreita e ainda tem trechos não asfaltados e com buracos, a poeira levantada resultante do período de estiagem, é intensa, formando nuvens que dificultam a visibilidade de quem vem e de quem vai.

Infelizmente, essa situação resulta em acidentes, como a colisão entre uma carreta e um veículo de passeio.

A colisão aconteceu na rodovia entre Uruará e Medicilândia, sudoeste do Pará. O trecho não tem asfaltamento e por conta do período seco, a poeira impede a visibilidade dos motoristas. Nas fotos publicadas por um perfil nas redes sociais, é possível ver que a batida foi violenta, os airbags foram acionados e a parte frontal do carro ficou presa embaixo do caminhão.

De acordo com testemunhas o acidente foi registrado no início da tarde deste domingo (30). As causas da colisão ainda estão sendo apuradas pela polícia, mas a poeira no local pode ter colaborado para a colisão. O carro de passeio atingiu a traseira do caminhão.

Partes do carro ficaram presas ao caminhão, que no choque perdeu o eixo. Pedaços dos dois veículos foram lançados na área de mata, incluindo o radiador, que pegou fogo e foi arremessado.

A colisão aconteceu em um trecho da rodovia que fica próximo ao município de Uruará, para onde as vítimas foram levadas. Segundo informações, todos deram entrada na emergência do hospital, sem ferimentos graves, e seguem em observação. O número de vítimas não foi confirmado pela polícia.

