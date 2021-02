Partes de corpo humano são encontradas por bombeiros no rio Tapajós em Itaituba

(Foto:| Rubson Vieira/Portal Giro) – Suspeita é que restos mortais sejam de tripulante de embarcação desaparecido desde o último final de semana

Partes de um corpo humano foram encontradas, no início da tarde desta quinta-feira (18), às margens do rio Tapajós, na comunidade Santarenzinho, localizada a cerca de 40 minutos da sede de Itaituba. As partes do cadáver foram encontradas por militares do Corpo de Bombeiros que faziam buscas por Rodolfo Moraes Costa, de 46 anos, desaparecido desde o último final de semana. As informações são do Giro Portal.

Ainda não foi possível realizar a identificação do corpo, mas a suspeita é de que seja de Rodolfo. Os restos mortais encontrados foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para realização da necropsia e identificação do corpo.

Rodolfo era tripulante de uma balsa que está atracada nas proximidades de Itaituba. Ele teria utilizado um bote na noite do desaparecimento. A embarcação de pequeno porte foi encontrada, na terça-feira (16), por populares junto com alguns pertences pessoais de Rodolfo.

Autor: Com informações do Giro Portal-

