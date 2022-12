Natal do HRBA tem Papai Noel em dose dupla, presentes, decoração especial e confraternização

Pacientes internados na pediatria receberam duas visitas do ícone natalino – (Fotos :Ascom HRBA)



É Natal no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) Dr Waldemar Penna, em Santarém, no oeste do Pará! A programação temática contou com a participação de colaboradores, pacientes, acompanhantes e demais usuários da unidade, que pertence ao Governo do Estado e é gerenciada pelo Instituto Social Mais Saúde.

A equipe de humanização do hospital promoveu um culto ecumênico na entrada principal, que foi presidido pelo padre Jucivaldo Peixoto, da Pastoral Hospitalar da Arquidiocese de Santarém. Os diretores Geral, Eder Lúcio de Souza, e Técnico, Epifanio Pereira, também falaram aos presentes, levando votos de um Feliz Natal a todos.

“O nascimento de Cristo é sempre muito especial. E ficamos muito felizes de estar aqui celebrando com nossos colaboradores, pacientes e acompanhantes. Nosso compromisso é sempre com o bem-estar de quem nos procura e são momentos como esse que fazem com que cada vez mais a gente consiga proporcionar um atendimento de excelência e humano a todos”, destacou o diretor geral da unidade, Eder Lúcio de Souza.

Depois, o grupo “Mulheres Vitoriosas”, formado por pacientes e ex-pacientes oncológicas da unidade, realizou uma apresentação de dança. Ralieny Pereira, que faz parte da coordenação do grupo, afirmou que o momento foi muito especial para todas as integrantes.

“Nós não somos só convidadas, somos pacientes também. O hospital faz parte da nossa vida. É a nossa forma de agradecer pela forma como nós somos sempre bem recebidas aqui dentro. O Natal para nós é esperança, é solidariedade, é amor. Então, para nós é muito especial estar aqui, é um grande presente”, destacou.

Mas o ponto alto da confraternização foi a chegada do Papai Noel. E ele chegou em grande estilo. O bom velhinho veio no carro dos Bombeiros, junto com Militares do 4º Grupamento. Ele trouxe muitos presentes e distribuiu para as crianças que estavam na parte externa do hospital. Depois, subiu para a clínica pediátrica para visitar os pacientes internados e entregar mais presentes.

Quem deu vida ao Bom Velhinho no primeiro dia de comemorações foi o analista financeiro do HRBA, Orlando Pimentel. Esta foi a segunda vez que ele encarnou o personagem para levar alegria às crianças. “A sensação é de felicidade. Quando a gente olha essas crianças, o sorriso no rosto delas, é muito gratificante para mim. Apesar de elas estarem aqui no hospital, estão sorrindo, alegres. Recebi o convite e todo ano que precisar estarei aqui, porque é muito bacana participar desta ação”, afirmou.

O pequeno Alex dos Santos, de 5 anos, ficou tão animado com o carro de brinquedo que ganhou que até levantou quando recebeu o presente. “É uma alegria. Vendo ele tão feliz a gente fica feliz em dobro. Ele foi um bom menino e mereceu os presentes que ganhou”, comemorou a mãe do paciente, Elizângela Chaves.

Papai Noel em dose dupla – E a programação continuou. Com direito a músicas natalinas que foram cantadas no corredor da clínica oncológica. Pacientes, acompanhantes e colaboradores se juntaram para formar esse coral muito especial.

Ameliane Ferreira era uma das cantoras e se emocionou bastante. Ela está internada no HRBA há dois meses e disse que essa ação de Natal significou muito. “Eu senti que Deus está aqui comigo. Me senti viva, isso faz muita diferença na nossa vida. Faz a gente acreditar que existe o novo e eu acredito nisso”.

E se um Papai Noel é bom, imagina dois? Desta vez, o fonoaudiólogo Caleb Costa foi o responsável em levar os presentes para as crianças da clínica e UTI pediátricas caracterizado como o ícone natalino.

Ele estava animado do início ao fim da ação. E levou esta alegria a todos os pacientes e familiares. “É a primeira vez que eu participo e é um prazer, uma satisfação estar aqui. A gente cuida diariamente desses pacientes, tem um cuidado, um carinho. E poder levar alegria nesta data festiva é muito bom. O Natal é a renovação de todos os sentimentos bons e essa alegria que trazemos, em forma de sorrisos, presentes, abraços, é uma forma de acelerar o processo de cura”, ressaltou.

Letícia Ramalheiro, de 9 anos, ganhou um pega varetas e uma boneca do Papai Noel. A mãe, Raquel Amorim, diz que a pequena gostou muito dos presentes. “É uma forma de alegrar a criança, alegrar o dia, e fazer com que a gente celebre essa data”.

“A gente vê o reflexo no rostinho das crianças, no atendimento. A gente consegue unir mais a equipe e os pacientes. Vale muito a pena cada ação. Estamos aqui para fazer o bem e dar o nosso melhor diariamente”, explicou a enfermeira Simone Reis, coordenadora das unidades de internação.

Decoração natalina – Além das ações, o HRBA está com uma decoração temática desde a semana passada. A fachada da unidade ganhou uma estrela e uma árvore de Natal iluminadas e no jardim da entrada principal foi colocado um presépio. Os colaboradores do setor da manutenção montaram as estruturas, que à noite reforçam o clima natalino.

Tudo isso faz parte da humanização da assistência, parte da missão do Instituto Social Mais Saúde, que assumiu a operacionalização do Hospital Regional do Baixo Amazonas no último dia primeiro de dezembro. A unidade é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios do interior do estado, ofertando 40 especialidades, entre elas, Oncologia, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia e Terapia Renal Substitutiva.

O Instituto Social Mais Saúde trabalha nesta transição para garantir que tudo seja realizado de maneira segura, dando continuidade aos serviços disponíveis e aumentando os atendimentos em várias áreas, como cardiologia, endocrinologia, mastologia e pneumologia.

“Além de prestar o melhor atendimento em saúde a esses pacientes, queremos que eles tenham a melhor experiência possível na unidade. E isso passa não só pelo tratamento das doenças, mas também pelo cuidado, por mostrar que nos importamos com todas as pessoas que são atendidas aqui e com as famílias também. O Natal é uma data de muito amor e queremos que os nossos usuários se sintam sempre amados e bem acolhidos pela nossa equipe”, concluiu o diretor geral.

26/12/2022

