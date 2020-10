Passageiro é preso com 82 barras de ouro após desembarcar em aeroporto

Homem com barras de ouro é apresentado a imprensa – Imagem: Divulgação UNB – Se no Brasil a Receita Federal está habituada a apreender celulares, aparelhos eletrônicos e relógios contrabandeados no desembarque dos aeroportos, a situação é mais complicada em Bangladesh, no sul da Ásia.

Na manhã de quinta-feira, 1, um homem foi preso no Aeroporto Internacional Shah Amanat, na cidade de Chittagong, com 82 barras de ouro escondidas no corpo.

De acordo com a agência de notícias United News Bangladesh (UNB), o passageiro chama-se Enamul Haque, morador da cidade bengali de Cox’s Bazar. Os agentes da alfândega do aeroporto abordaram o homem logo após o desembarque.

Os oficiais desconfiaram dos movimentos estranhos do suspeito e resolveram investigar. Durante a revista, não tiveram dificuldade em encontrar as barras de ouro sob a roupa.

Haque chegava de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, pela companhia aérea Biman Bangladesh Airlines. As barras de ouro, somadas, pesavam dez quilos e valiam o equivalente a cerca de R$3,79 milhões.

Ainda não se sabe como o homem conseguiu embarcar em Dubai com os metais junto ao corpo. Mas chama atenção o fato que, recentemente, a companhia aérea foi acusada de corrupção e abuso de poder durante processo de recrutamento de pilotos.

Fotne:aeroin.net

Por:Fabio Farias –

6 de outubro de 2020

