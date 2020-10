Candidato a prefeito de Dom Eliseu é morto com tiro na cabeça

(Foto:Reprodução / Redes Sociais) – Adriano Souza Magalhães foi atingido por disparos na noite desta quarta-feira (7) no meio da rua e crime choca município

Adriano Souza Magalhães foi atingido na região da cabeça quando lanchava no centro de Dom Eliseu

O advogado e candidato a prefeito de Dom Eliseu, município do sudeste do pará, pelo Solidariedade, Adriano Sousa Magalhães não resitiu aos ferimentos de disparos de arma de fogo recebodos, quando ele estava lanchando numa barraquinha, no centro da cidade. Ele morreu logo depois do ataque nesta noite de quarta-feira (7).

Relatos de testemunhas informam que o candidato a prefeito foi atingido na região da cabeça, por ocupante ou ocupantes de um carro branco que se aproximou dele, e de dentro do veículo dispararam um tiro certeiro.

“Foi quando eu ia passando, chegou um carro, abriram a porta e atiraram nele. Ele estava de costas, tentou correr e ainda atravessou a pista e caiu”, contou uma testemunha.

O homicídio chocou moradores de Dom Eliseu. Dezenas de pessoas correram para o local do assassinato. A Polícia Civil investiga a motivação do assassinato.

