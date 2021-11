Passageiros denunciam e PM suspende viagem de embarcação após constatar porão cheio de água, no Pará

Passageiros tiveram que sair da embarcação — Foto: 18ºBPM/Divulgação

Situação aconteceu no domingo (21) em Prainha e o Ferry-boat faria trajeto até Santarém. Caso foi encaminhado à Capitania Fluvial.

A Polícia Militar suspendeu a viagem de uma embarcação após passageiros denunciarem risco à navegação em Prainha, no oeste do Pará. Um dos porões do Ferry-Boat estava cheio de água e colocava em risco a viagem até Santarém. A situação aconteceu no domingo (21) no Terminal Hidroviário.

De acordo com o subcomandante do 18° Batalhão Gurupatuba, capitão Leonardo Dutra, depois constatar a veracidade da denúncia a embarcação foi levada às margens do rio. Os passageiros precisaram deixar o Ferry-boat para que a água fosse retirada.

“A tripulação iniciou o procedimento para tentar esvaziar os porões utilizando duas motor-bombas. Entramos em contato com a Capitania Fluvial de Santarém e relatamos a situação”, disse.

Ainda segundo a PM, a embarcação só poderá voltar a fazer a rota Prainha /Santarém após passar por análise da Marinha do Brasil.

Em nota, a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania Fluvial de Santarém (CFS), informou que tomou conhecimento de que o Ferry Boat que faz a linha regular Santarém – Prainha, apresentava sinais de água em seu interior.

A denúncia foi realizada pela Polícia Militar do município de Prainha, que solicitou a retirada de todos os passageiros da embarcação por medidas de segurança e a mesma foi impedida de navegar até que seja feita perícia pela certificadora.

Ainda de acordo com a nota uma equipe da CFS iria até o local e um inquérito seria aberto para apurar o caso.

