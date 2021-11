Homem é assassinado a pauladas enquanto dormia, na zona rural de Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Um homem identificado como Manoel Guilherme Dos Santos, de 55 anos, natural do Maranhão, foi morto a pauladas enquanto dormia em uma propriedade, na estrada da Comunidade de Barreiras, zona rural de Itaituba.

Segundo informações da Polícia Militar, os autores do crime foram identificados como sendo Wanderson e sua esposa Leudivânia Conceição dos Santos, que moravam com a vítima. Na madrugada do homicídio, Wanderson e Manoel tiveram uma discussão motivados por ciúmes de Leudivânia.

Após a discussão, a vítima e também proprietário da residência solicitou a saída do casal do imóvel. No entanto, ambos não foram embora e esperaram Manoel Guilherme dormir. Na ocasião, em posse de um pedaço de madeira desferiram quatro pauladas na cabeça da vítima.

Sem chance de defesa, veio a óbito no local. Após o assassinato, o casal fugiu. Durante a tarde o corpo de Manoel Guilherme foi encontrado por um amigo que acionou a Polícia Militar.

A PM entrou em campo e conseguiu capturar o casal na noite de segunda-feira (22), na comunidade de Pedra Branca, as margens do Rio Tapajós. Os dois foram conduzidos para a 19ª seccional da Polícia Civil de Itaituba para os procedimentos cabíveis ao caso.

Com informações de Júnior Ribeiro

