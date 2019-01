Pastor evangélico é preso acusado de aliciar menores em Xinguara

Ele foi abordado na sua residência e levado para a delegacia da cidade, onde permanecerá preso à disposição da Justiça. Fonte:Redação Integrada Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Denúncia foi feita por parentes de uma das vítimas- (Foto:Divulgação) Denúncias dão conta de que acusado aliciava adolescentes para a prática de atos libidinosos Políciais civis de Xinguara, no sudeste paraense, prenderam, em flagrante, Jucelino da Silva. Pastor de uma igreja evangélica do município, ele é acusado de aliciar adolescentes para a prática de atos libidinosos.

You May Also Like