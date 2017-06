Polícia prende acusado de estuprar duas meninas em Tucuruí

Homem de 67 anos teria abusado das crianças de cinco e sete anos. Outro acusado está foragido

A Polícia Civil cumpriu nesta segunda-feira (12), por volta do meio-dia, mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça contra Domingos da Trindade Batista, 67 anos, acusado de praticar delito de estupro de vulnerável contra duas meninas de cinco e sete anos, em Tucuruí, sudeste paraense. A investigação policial foi iniciada em julho de 2016, quando uma das irmãs das vítimas compareceu à Delegacia e apresentou os cadernos escolares delas, nos quais havia inúmeras ilustrações alusivas a atos sexuais.

Após se submeterem a exame pericial, explica a delegada Marizol Vasconcelos, as crianças relataram que foram violentadas sexualmente pelo acusado e por outro homem, Joel Machado Batista, que está foragido. Ao ser interrogado, Domingos negou a prática dos delitos, alegando ser inocente.

A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente (DEACA), com apoio da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí. O preso está custodiado no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, à disposição da Justiça.

