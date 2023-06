Com gol de Reinaldo, São Paulo toma virada do Grêmio e deixa G6 do Brasileirão

Em um confronto direto entre tricolores pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, deu o gaúcho. Neste domingo, o Grêmio derrotou o São Paulo de virada por 2 a 1, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela nona rodada, e teve a lei do ex. O lateral esquerdo Reinaldo, que deixou o clube paulista no final do ano passado, marcou o segundo para os gremistas. Calleri havia aberto o placar, mas Cristaldo, em pênalti cometido por Alan Franco, tinha empatado.

O resultado negativo foi desastroso para o São Paulo. Com expectativa de chegar ao segundo lugar e se aproximar do líder Botafogo, que perdeu no sábado, o time comandado pelo técnico Dorival Júnior permaneceu com 15 pontos e despencou da terceira para a sétima posição, ficando fora até do G6, grupo dos que hoje estariam classificados à Copa Libertadores. Para o Grêmio, o contrário. A equipe de Renato Gaúcho subiu para 17 pontos e entrou no G4.

Na próxima rodada do Brasileirão, a 10ª, o São Paulo fará o clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), no estádio do Morumbi, na capital paulista, Antes, na quinta-feira, às 19 horas, também em casa, receberá o Tolima, da Colômbia, e tentará garantir a classificação direta às oitavas de final da Copa Sul-Americana com uma rodada de antecedência.

Já o Grêmio, fora de competições continentais por ter vindo da Série B do Brasileiro, só vai entrar em campo no próximo domingo pelo Brasileirão. O time tricolor gaúcho irá ao Rio de Janeiro para encarar o Flamengo, às 18h30, no estádio do Maracanã.

A partida na Arena do Grêmio começou mais estudada, mas logo as duas equipes se soltaram e foram ao ataque. O São Paulo esperou um pouco mais na defesa para ter espaço e deu certo. Aos 14 minutos, Caio Paulista avançou pela esquerda e cruzou com perfeição para Calleri, que cabeceou no canto direito do goleiro Gabriel Grando.

A partir daí, o Grêmio passou a dominar o meio de campo e pressionou bastante. O goleiro Rafael teve trabalho em cabeçadas de Suárez e Kanemann e conseguia, até aquele momento, segurar o ímpeto gremista.

Só não conseguiu mais a partir do pênalti cometido pelo zagueiro Alan Franco aos 28 minutos por tocar a mão na bola dentro da área. O goleiro são-paulino até foi bem na bola, caindo no seu canto direito, mas o Grêmio empatou o duelo aos 30.

Na base da pressão, o Grêmio obteve a virada aos 38 minutos. E contou com a lei do ex. Após tabela pelo meio, Suárez recebeu de frente para a área e tocou para esquerda, onde Reinaldo apareceu livre e chutou forte e rasteiro no canto direito. A bola passou entre as pernas de Rafael e entrou.

Até o intervalo, o Grêmio seguiu mandando no jogo e levou muito perigo. O próprio Rafael evitou o terceiro dos gaúchos ao parar um chute de Suárez.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Dorival Júnior fez duas trocas e uma delas quase empatou aos 10 minutos. Rodriguinho, que entrou no lugar de Wellington Rato, recebeu lançamento no lado esquerdo do ataque e bateu para o gol, mas acertou a trave.

O Grêmio também teve sua chance no minuto seguinte com Suárez, mas começou a valorizar mais a posse de bola do que tentar jogadas rápidas. Assim, a partida ficou mais truncada no meio de campo, do jeito que os gaúchos queriam.

Em uma última tentativa, Dorival Júnior colocou David e Marcos Paulo, tirando Alan Franco e Michel Araújo. Abandonou o esquema 3-5-2 para buscar mais o empate, mas não teve sucesso. Mesmo com uma grande chance desperdiçada por Luciano já nos acréscimos.

Fonte: Gazeta Esportiva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2023/06:25:27

