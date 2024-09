Morre cinegrafista que aguardava leito para Belém | PA

Foto: Reprodução | Devido à gravidade do quadro, Régis foi transferido para o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) onde aguardava por um leito na capital Belém.

Morreu na madrugada deste domingo (23), Reginaldo Silva de Almeida, de 45 anos, mais conhecido como Régis. A informação foi confirmada pela família. O repórter cinematográfico foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no último dia 10 de setembro, na residência dele e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Altamira, sudoeste do Pará.

Devido à gravidade do quadro, Régis foi transferido para o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) onde aguardava por um leito na capital Belém. O jornalismo da Vale do Xingufoi acionado por familiares que fizeram uma manifestação para chamar a atenção da Secretária de Saúde Pública do Pará (SESPA).

Mesmo com autorização judicial para liberação da vaga, o paciente seguia na unidade de Altamira. Após a reportagem ir ao ar, o leito foi liberado pela Sespa no dia 20 de setembro, mas Reginaldo teve uma piora no quadro clínico e não pode embarcar.

Régis atuava na comunicação do Xingu há mais de 20 anos. Ele trabalhou na TV Canção Nova, Rede TV e Vale do Xingu. Atualmente estava lotado na prefeitura de Vitória do Xingu, sudoeste, no setor de comunicação. Régis Almeida atuou em coberturas importantes como o caso Doroty Stangem Anapu, conflitos fundiários e até mesmo no processo de implementação da UHE Belo Monte. O profissional tinha 50 anos, era casado e deixa três filhos e uma neta. O Velório acontece na igreja Sagrado Coração de Jesus, no bairro Jardim Oriente.

