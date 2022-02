Vigia é atacado com facão durante tentativa de assalto em escola, Santarém

(Foto:Reprodução) – Na madrugada desta segunda-feira (31), o vigia identificado como Rogério Natalino foi alvo de uma tentativa de assalto na Escola Terezinha de Jesus Rodrigues, no bairro Aeroporto Velho, em Santarém.

De acordo com o vigia, ele foi surpreendido por volta das 3h20 da manhã pelo indivíduo, Raimundo da Silva dos Santos (foto em destaque), dentro da unidade escolar. “Quando me deparei com ele pedi pra sair, não obedeceu. Queria celular e dinheiro, eu disse que não tinha. Ele partiu pra cima de mim com facão na mão dizendo que ia me matar”, disse o vigia. As informações são do O Impacto

Rogério Natalino esteve na delegacia registrando b.o.

Para se defender, o vigia também utilizou uma arma branca (terçadinho) e acabou atingindo a cabeça do assaltante, que fugiu em rumo ignorado. Após o susto, Rogério, com cortes na orelha, braço e nas mãos, buscou ajuda médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e para a sua surpresa o ladrão estava no local recebendo curativos.

Durante o atendimento na UPA, Raimundo da Silva dos Santos, contou outra história para os profissionais de saúde. A polícia foi acionada e conduziu o acusado para a 16° Seccional para os procedimentos cabíveis ao caso.

