PCDF prende homem que planejava atentado e banho de sangue em Brasília

Foto: Reprodução | Investigado foi preso na tarde deste domingo (29/12), na Bahia. Recentemente, ele postou mensagens nas redes sociais com as ameaças.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, neste domingo (29/12), na Bahia, quase na divisa com Goiás, um homem que planejava cometer um atentado em Brasília. Ele foi encontrado enquanto pegava carona em um caminhão.

Ao ser detido, a caminho do Distrito Federal, Lucas confessou que planejava o atentado e que usaria de “táticas militares”. Além disso, ele estava com uma faca.

Um dos planos dele seria “botar fogo” na capital do país. Em uma conta fechada no Instagram, Lucas também disse que faria um “ataque cirúrgico” e alertou que a segurança pública do Distrito Federal deveria ser aumentada em até “400 vezes”.

Ele disse, ainda, que fez uma promessa a “uma garota”, bem como a uma “série de pessoas”, e que só finalizaria a “missão” após ela ser “concluída”.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Homem-bomba

Homem-bomba morreu com timer na mão e artefatos suspeitos no cinto

Francisco Wanderley foi candidato a vereador pelo Partido Liberal (PL), em 2020, na cidade de Rio do Sul (SC), onde morava e era conhecido como Tiü França. Ele tinha se mudado para o Distrito Federal cerca de três meses antes, enquanto planejava o atentado, e morava em uma casa alugada em Ceilândia.

Recentemente, em 13 de novembro, Brasília viveu momentos de terror. Na data, Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, soltou fogos de artifício em um carro próximo ao Anexo 4 da Câmara dos Deputados, pouco antes de se explodir e morrer em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Veja momento da prisão de homem que confessou planejar atentado no DF

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2024/08:20:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...