Pedreiro que matou esposa a marretadas na frente do filho no MT; é procurado pela polícia

O pedreiro Antônio Sousa de Jesus, de 57 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil após matar a esposa Francisca Pereira da Silva, de 38 anos, com golpes de marreta e picareta. O assassino fugiu em uma moto Honda CG 125 logo após cometer o crime, no noite dessa quarta-feira (20), em Rondonópolis (a 215 km de Cuiabá), e não foi encontrado até o momento.

A cena foi presenciada pelo filho e pela nora do agressor, que moram ao lado da casa onde o crime foi cometido. Ambos tentaram impedir as agressões, chegando a arrombar a porta da residência para socorrer a vítima, mas o Antônio não parou de agredir Francisca. Ele a arrastou para o lado de fora da casa e continuou a atingi-la na cabeça.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza buscas para tentar localizar o criminoso.

De acordo com as informações repassadas pelas equipes policiais e divulgadas anteriormente pelo RepórterMT, a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Regional de Rondonópolis, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

Qualquer informação que possa levar ao paradeiro do assassino pode ser denunciada à Polícia Civil pelo 197 ou por meio do telefone da DHPP: (66) 98156-0028.

Fonte: Repórter MT Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/11/2024/18:32:08

