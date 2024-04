Peixe-boi é encontrado morto em área de naufrágio que contaminou rio com óleo diesel na Ilha do Marajó, no Pará

Peixe-boi é encontrado morto em área de naufrágio que contaminou rio com óleo diesel na Ilha do Marajó, no PA — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um peixe-boi foi encontrado morto nas margens do rio Cajuuba, mesmo local onde uma balsa que transportava um caminhão com óleo diesel naufragou durante o último domingo (7), na cidade de Muaná, arquipélogo do Marajó, no Pará.

Em comunicado, a Prefeitura de Muaná informou que o peixe-boi encontrado morto já apresentava sinais de decomposição e vestígios de ferimentos.

Equipes da Marinha do Brasil estiveram no local após o naufrágio e foi comprovado que houve indícios de poluição na região. A prefeitura de Muaná informou que está fazendo um levantamento preliminar dos estragos, mas até o momento cerca de 500 famílias foram atingidas pelos efeitos do óleo na água.

A Polícia Civil informou que abriu o inquérito para investigar as circunstâncias do naufrágio e que representantes da empresa e o comandante prestam depoimentos.

Em nota, a empresa responsável pelo caminhão informou está se mobilizando para remover a embarcação do fundo do rio e que está realizando um levantamento na região.

“Contratamos uma empresa especializada sediada no Estado do Pará para pronta resposta às medidas de segurança ambiental e à comunidade local”, informou a Cidade Transportes.

A empresa responsável pelo caminhão também vai realizar a instalação de boias e mantas de contenção como medida de mitigação dos impactos de vazamento de óleo diesel no local.

O g1 também solicitou um posicionamento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade e aguardava retorno.

Veja abaixo as cenas do naufrágio:

Segundo a prefeitura do município, cerca de 500 famílias foram afetadas pela água contaminada. Acidente foi próximo ao porto de Muaná. Marinha confirmou poluição de óleo no local.

Sobre o naufrágio

O acidente ocorreu próximo ao porto de Muaná e a carga com óleo era para abastecer o gerador de energia do município. Os tripulantes que estavam na balsa foram resgatados por outras embarcações que estavam no local. Ninguém ficou ferido.

Uma equipe de inspetores navais da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental esteve no local, onde ocorreu o acidente, para investigar o caso, além de prestar o apoio necessários para reduzir possíveis impactos. A capitania informou também que deve instaurar inquérito administrativo.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) disse que uma equipe já foi enviada ao local para investigar o caso. Se comprovado o vazamento, a empresa responsável pela carga deve ser responsabilizada.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/04/2024/09:29:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...