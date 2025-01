Pré-vestibular gratuito na UFPA abre inscrições para estudantes na Grande Belém

Projeto Universidade Aberta (PUA) oferece curso pré-vestibular gratuito na UFPA, em Belém. — Foto: PET-Física / UFPA

Interessados que desejarem realizar a inscrição no cursinho pré-vestibular do Projeto Universidade Aberta (PUA) devem preencher um cadastro eletrônico entre seis de janeiro e 20 de fevereiro. Confira detalhes.

O Projeto Universidade Aberta (PUA) abre na próxima segunda-feira (6) as inscrições para o curso pré-vestibular gratuito aos estudantes da Grande Belém que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano.

A iniciativa tem o propósito de atender estudantes de escolas públicas que estão terminando ou que já concluíram o ensino médio. O PUA faz parte do Programa de Educação Tutorial em física (PET-física), em parceria com os PETs letras – língua portuguesa, biologia e geografia da Universidade Federal do Pará (UFPA).

No primeiro semestre de 2025, segundo a organização, serão ofertadas 160 vagas, distribuídas entre as turmas do PUA específico (40) e PUA extensivo (120). As aulas presenciais ocorrem no espaço de ensino Mirante do Rio, no campus Guamá, e estão previstas para iniciar no dia seis de março.

O PUA é realizado há mais de 20 anos na universidade e oferece material didático e uma estrutura pedagógica completa para os estudantes.

Como se inscrever

Os interessados que desejarem realizar a inscrição no cursinho pré-vestibular do PUA devem preencher o cadastro eletrônico entre seis de janeiro e 20 de fevereiro.

Após a realização do cadastro, para confirmar a inscrição, o aluno também deve comparecer à sala do PET-física, localizada no Laboratório de Ensino de Física do campus Guamá, de 10 de janeiro a 21 de fevereiro, de segunda a sexta, no horário das 9h às 17h, e doar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a associações filantrópicas.

Prova de seleção

Os inscritos realizarão uma prova de seleção no dia 23 de fevereiro de 2025, no horário das 9h às 11h, no local a ser informado no ato de confirmação da inscrição.

De acordo com a coordenação do PUA, a avaliação consistirá em uma prova objetiva de caráter eliminatório com 10 questões de língua portuguesa e 10 questões de matemática.

🚨 No dia do teste classificatório, os estudantes que não apresentarem documento oficial com foto serão eliminados do processo seletivo.

O resultado será divulgado a partir das 18h do mesmo dia da prova de seleção, pelas mídias sociais e pelo site do PET-física. Com o resultado da seleção, os aprovados no PUA 2025 poderão realizar a matrícula no período de 24 a 27 de fevereiro de 2025, de segunda a sexta, das 9h às 17h, na sala do PET-física.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/14:04:43

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

