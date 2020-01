‘Peixe Vampiro’ ataca e fura as costas de adolescente no Marajó;Vídeo

O adolescente foi atacado pelo parasita nas costas. | (Foto:Reprodução)

Perigo nos rios! Um vídeo que circula pela internet mostra o momento em que um adolescente, que não foi identificado, é alvo do ataque de um Candiru, também conhecido como “peixe vampiro”. Segundo informações de internautas, o registro foi feito no Marajó.

Nas imagens, o jovem aparece em uma praia, com o animal preso em suas costas. Alguns rapazes que também estavam no local ajudam a tirar o candiru do corpo do adolescente, que acaba deixando um buraco no corpo do garoto.

O que é o Candiru?

O candiru é uma pequena espécie de peixe que assusta os banhistas da região amazônica. Apesar do tamanho, que não ultrapassa dez centímetros de comprimento, o parasita é considerado um dos maiores motivos de preocupação para as populações ribeirinhas, já que as mesmas acreditam que o peixe é capaz de entrar nos órgãos sexuais das vítimas e comê-los de dentro para fora.

De acordo com pesquisadores de uma Universidade Federal do Amazonas (UFAM), os candirus são bagres de pequeno porte e podem ser encontrados em água doce, principalmente nos rios da Bacia Amazônica.

Assista ao Vídeo;

