Homens são presos por furto de energia; um deles foi flagrado no alto de poste fazendo ‘gato’

Homens foram presos em Igarapé-Miri por furto de energia; um deles foi flagrado no alto de poste — Foto: Equatorial Pará/Divulgação.

Ligação clandestina era em poste de baixa tensão. Suspeita é que outros ‘gatos’ na cidade tenham sido feitos pelos três presos, segundo concessionária.

Um trio foi preso em flagrante por furto de energia em Igarapé-Miri, nordeste do Pará, na tarde de quarta-feira (05). Os três homens foram surpreendidos pela polícia quando um deles estava no alto de um poste fazendo um “gato”. Os outros dois estavam no chão dando assistência.

A ligação clandestina era em um poste de baixa tensão. A suspeita é que outras “gatos” na cidade também tenham sido feitos também por eles, conforme a concessionária.

Os três eram especializados em furto de energia e “tinham carro equipado com materiais elétricos de uso profissional como escada, luvas, voltímetro e multímetro”, ainda de acordo com a Equatorial Pará.

O material foi apreendido e eles foram levados para a delegacia e transferidos para o sistema prisional. Não foi detalhado o quanto de energia pode ter sido desviado pelas ligações clandestinas feitas por eles.

Crime

Furtar energia é crime,passível de pena que pode chegar até oito anos de prisão. “A prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar interrupções nas localidades”, afirmou

Como denunciar

A população pode denunciar pelo disque denúncia da Polícia Civil pelo 181 e também direto para a Equatorial, no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou, presencialmente nas agências. (Com informações do g1 Pará).

Jornal Folha do Progresso em 06/10/2022/

