Força Tática prende homem com mandado de prisão em aberto com pistola 9mm em Castelo de Sonhos

Após informações repassadas pela Polícia Civil, de que o Nacional, Wellington da Silva Gomes, residente na rua Claudete Palaoro, S/N no distrito de Castelo dos Sonhos, natural de Juara-MT, estaria com mandado de prisão em aberto, em posse das informações a Guarnição saiu por volta das 17h50min em diligência, em uma ação rápida, foi localizado o Nacional, em frente a sua residência, e durante busca pessoal, foi encontrado uma pistola G2C. 9mm e 126,7 gramas de produto análogo à Maconha, todo o material e o acusado foram conduzidos até delegacia e apresentados ao delegado de plantão.

