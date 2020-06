Pescador culpa aglomeração em praia e festa de beira de rio com agravamento da crise da covid-19 em Novo Progresso

(FOTO:REPRODUÇÃO) – Era para ser uma Fim de Semana diferente: com máscaras, sem aglomerações nos estabelecimentos comerciais, festivos, balneários,praias em Novo Progresso. No entanto, centenas de progressenses decidiram sair para dançar e festejar no entorno do rio Jamanxim.

Um pescador fez um vídeo e postou nas rede socias e mostra as aglomerações as margens do rio jamanxim e na praia.

Em audio ele diz, “Olha ai galera porque novo progresso esta aumentando os casos de coronavirus, olha la tumultuação de gente, não tem condição gente,gente,gente”……

Assista ao Vídeo;

A pergunta repetida nas redes sociais e na imprensa progressense é se a aglomeração vista no domingo será responsável por uma nova onda de casos?

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

