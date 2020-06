Clientes baixa renda terão mais chances no sorteio da Equatorial

Nesta edição, a promoção Energia em Dia sorteará um ano em compras de supermercado, bônus para pagamento da conta de energia e muito mais.

Os clientes da Equatorial Energia Pará cadastrados na Tarifa Social Baixa Renda terão direito a dois números da sorte extras ao se inscreverem na promoção Energia em Dia. O primeiro sorteio ocorrerá no dia 31 de julho, via Lotomania, que contará com um ano de supermercado no valor de R$ 500,00, por mês, e um ano de bônus de R$ 250,00 mensais, para pagar a conta de luz. A campanha tem o objetivo de premiar as unidades residenciais que estiverem adimplentes com a distribuidora.

Para obter os números da sorte extra, quem já é cadastrado na Tarifa Social deve acessar o site: https://energiaemdia.equatorialenergia.com.br/ e realizar a inscrição. Após a conclusão do cadastro, é só manter o pagamento das contas em dia com a Equatorial para concorrer aos sorteios mensais com os números da sorte dos quais tem direito, de acordo com o período de participação. Se o cadastro não for realizado corretamente, a Equatorial informará o motivo da recusa permitindo que o cliente tente novamente.

Quem ainda não recebe o benefício baixa renda, mas tem o Número de Identificação Social (NIS) válido e quer ter chance em dobro no primeiro sorteio da promoção deve entrar em contato com a Equatorial pela Central de Atendimento 0800 091 0196, no site www.equatorialenergia.com.br ou ainda por mensagem de texto no WhatsApp (91) 3217-8200 para solicitar a inscrição na Tarifa Social. Após a aprovação do cadastro, basta acessar o site do Energia em Dia para se inscrever na promoção.

A promoção Energia em Dia está na sua 3º edição e já contemplou mais de 370 clientes com aproximadamente R$ 460 mil em premiações. O ganhador do carro 0 km do ano passado foi o agente administrativo Heliomar Miranda da Cunha, morador do bairro do Coqueiro, em Belém, e conta como foi a trajetória até o momento em que recebeu a notícia da premiação. “Fiz a minha inscrição no site bem no início da promoção e mesmo sem ser contemplado nos sorteios mensais nunca perdi a esperança. Continuei pagando em dia minhas faturas, como faço sempre, e no final fui agraciado pela Equatorial através do sorteio e ganhei esse automóvel de presente que só trouxe benefícios para a minha família. Serei eternamente grato à empresa e claro que esse ano não poderia deixar de garantir minha participação”, completa.

Nesta edição, além de contemplar mensalmente quatro clientes, a Equatorial ainda irá realizar três sorteios extras de R$ 12 mil, que serão destinados para eficientização de 15 residências, em que os equipamentos antigos e de alto consumo serão substituídos por novos e mais econômicos. Este valor também será utilizado para aquisição de um sistema de geração de energia fotovoltaica e para custear pequenas reformas como pintura, instalação e fiação elétrica e outros reparos necessários no domicílio, que possam impactar na redução do consumo. No final da promoção haverá novamente o sorteio de um carro 0 km no valor de R$ 37 mil. Ao todo, serão distribuídos 64 prêmios.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial, Haroldo Nobre, explica que o cliente que se cadastrar na Tarifa Social, além de obter mais chances de ser contemplado na promoção, ainda receberá o benefício de desconto na conta de luz. “Quando o consumidor é cadastrado na Tarifa Social, ele já garante automaticamente o desconto de até 65% na sua fatura mensal e agora na promoção Energia em Dia, esse cliente baixa renda pode aumentar suas chances de ser contemplado na promoção. Essa inciativa da Equatorial tem o objetivo de proporcionar ao consumidor considerado baixa renda mais oportunidades de se restabelecer após a crise da Covid-19. Vale destacar que em todo o Pará, cerca de 500 mil clientes tem o potencial para receber o benefício da Tarifa Social, mas ainda não procuraram a distribuidora para realizar o cadastro”, completa o gerente.

A promoção é autorizada pelo SECAP nº 04.008161/2020, consulte o regulamento complete clicando aqui.

QUEM TEM DIREITO A TARIFA SOCIAL – Para ter direito ao benefício, as famílias deverão atender a um dos seguintes requisitos:

· Ser inscrito no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo, por pessoa;

· Ser idoso ou deficiente que recebe o Benefício da Prestação Continuada (BPC) com renda mensal por pessoa, inferior a um quarto do salário mínimo;

· Famílias inscritas no CadÚnico que tenha portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia elétrica de forma continuada, com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos;

· Famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único com renda menor ou igual a meio salário mínimo, por pessoa da família ou que possuam, entre seus moradores, algum beneficiário do BPC.

