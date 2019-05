Pescador morre após naufrágio de embarcação

Outras três pessoas conseguiram nadar para a margem e sobreviveram-(Foto:Reprodução/Arquivo)

O corpo de um pescador que estava desaparecido desde a última sexta-feira (24), quando uma canoa em que estava com outras três pessoas naufragou devido a uma forte correnteza no rio Tocantins, na região da Vila Landi, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros do Pará (CBMPA) no domingo (26).

De acordo com informações do CBMPA, o acionamento para o desaparecimento em virtude de um afogamento foi às 22h de sexta-feira, por meio do Núcleo Integrado de Operações (NIOp). O caso teria ocorrido entre Marabá e São João do Araguaia e o 5º Grupamento Bombeiro Militar teria se deslocado para o local do ocorrido com uma viatura e uma lancha para iniciar as buscas subaquáticas no sábado (25).

O pescador, identificado como José Tadeu Lopes, de 59 anos, foi encontrado morto no rio, a 30 quilômetros de distância da sede de Marabá, às 12h de domingo, 38 horas após a ocorrência.

As outras quatro pessoas que estavam com ele no momento do acidente conseguiram nadar para a margem e foram socorridas.

O corpo da vítima, que desapareceu nas águas depois do naufrágio, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, liberado.

