Pescador tem perna mutilada ao ser atacado por jacaré de 3 metros no Amazonas

(Foto: Divulgação) – Um homem de 30 anos, identificado apenas como Roberto, ficou ferido ao ser atacado por um jacaré neste fim de semana no município de Humaitá, no interior do Amazonas.

A vítima, que é pescador, havia acabado de entrar no rio para tirar uma malhadeira, na Comunidade do Acará, quando teve a perna abocanhada pelo animal.

Populares socorreram o homem e conseguiram tirá-lo das águas antes que o jacaré o arrastasse. Ele foi colocado em uma lancha e levado às pressas para um hospital. Ele teve um pedaço da coxa arrancado na mordida.

Detalhes do estado de saúde dele não foram repassados. Quanto ao jacaré, um grupo de homens conseguiu capturá-lo. O bicho tem aproximadamente 100 Kg e mais de 3 metros de comprimento.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2023/11:03:06

