Pescadores do Pará vão receber auxílio de quase R$ 3 mil; veja as datas

A partir de segunda-feira (06), a CAIXA inicia o pagamento do Auxílio Extraordinário aos pescadores de municípios da Região Norte afetados pela seca ou estiagem. O valor de R$ 2.824 será pago em parcela única, diretamente nas contas dos beneficiários, incluindo a Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela CAIXA.

Calendário de Pagamento (por final de CPF)

06/01/2025: Final 0 e 1

07/01/2025: Final 2 e 3

08/01/2025: Final 4 e 5

09/01/2025: Final 6 e 7

10/01/2025: Final 8 e 9

A movimentação dos valores pode ser feita pelo Aplicativo CAIXA Tem, que permite o pagamento de contas, transferências, compras com o cartão de débito virtual, entre outras funções.

O Que é o Auxílio Extraordinário Pescador?

Instituído pela Medida Provisória nº 1.277, de 28 de novembro de 2024, o Auxílio Extraordinário Pescador é destinado aos pescadores que recebem o Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal e que residem em municípios da Região Norte em situação de emergência devido à seca ou estiagem, reconhecida pelo Poder Executivo Federal.

São elegíveis os pescadores que tenham recebido o Seguro-Defeso até o dia 29 de novembro de 2024, data de publicação da MP nº 1.277, e que não tenham sido beneficiados pela MP nº 1.263, de 7 de outubro de 2024.

Municípios do Pará Abrangidos pelo Benefício

Os municípios do Pará que estão em situação de calamidade e são elegíveis para o auxílio são:

Cametá, Mocajuba, Baião, São Sebastião da Boa Vista, Ponta de Pedras, Curralinho, Tucuruí, Oeiras do Pará, Breu Branco, Bagre, Chaves, Acará, Almeirim, Anajás, Santa Cruz do Arari, Novo Repartimento, Senador José Porírio, Vitória do Xingu, Altamira, Rio Maria, Itaituba, Pacajá, São Geraldo do Araguaia, Faro, Anapu, Ipixuna do Pará, Concórdia do Pará, Capitão Poço, Ourém, Xinguara, Nova Esperança do Piriá, Santa Luzia do Pará, Bom Jesus do Tocantins, Belterra, Sapucaia.

Gestão do Pagamento

A CAIXA é a responsável pelo pagamento do Auxílio Extraordinário Pescador, sob a gestão do Ministério da Pesca e Aquicultura. Para consultar o status do pagamento, os beneficiários podem acessar o Portal do Cidadão.

