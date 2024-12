Pesquisa aponta que 21% dos brasileiros devem gastar o 13º salário em jogos de azar

Foto: reprodução | O dado reflete o crescente interesse em multiplicar o ganho salarial adicional por meio das apostas eletrônicas, fenômeno associado à falsa sensação de “ganho fácil” e à ilusão de controle, segundo o presidente do instituto, Renato Meirelles.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e QuestionPro revelou que, dos 45% dos brasileiros que irão utilizar o 13º salário ou renda extra para compras, 21% destinam esse recurso a jogos de azar, incluindo apostas esportivas, loterias e outras modalidades. Esse dado reflete o crescente interesse em multiplicar o ganho salarial adicional por meio das apostas eletrônicas, fenômeno associado à falsa sensação de “ganho fácil” e à ilusão de controle, segundo o presidente do instituto, Renato Meirelles.

Do total de brasileiros que planejam usar o 13º, 54% (ou 46 milhões de pessoas) optam por guardar o dinheiro ou investir, enquanto 22 milhões (26%) indicam a intenção de quitar dívidas. A pesquisa foi baseada em respostas múltiplas, ou seja, um mesmo entrevistado poderia mostrar interesse tanto em pagar dívidas quanto em investir.

Em termos de consumo, os brasileiros que pretendem usar o 13º para compras têm preferência por roupas e acessórios (44 milhões ou 60%), seguidos por alimentos e bebidas (57%) e calçados (53%). Esses dados indicam um padrão de consumo focado principalmente no vestuário e alimentação.

Desempate entre classes e gerações

A pesquisa também revelou diferenças significativas entre as classes sociais e as gerações em relação ao uso do 13º. Entre os entrevistados das classes AB, a maior parte (62%) pretende investir ou guardar o dinheiro, com 47% planejando usar para compras e 21% para quitar dívidas. Já nas classes DE, as compras se destacam como a principal prioridade (43%), seguidas pelo desejo de investir ou guardar (45%) e de pagar dívidas (20%).

A análise por gerações mostrou que, na geração Z (18 a 29 anos), 62% dos entrevistados pretendem economizar ou não gastar o 13º, uma tendência também observada na geração X (41 a 60 anos), com 55%. Já os millennials (30 a 40 anos) e os baby boomers (61 anos ou mais) têm uma abordagem mais voltada para o consumo, com 49% dos millennials e 44% dos baby boomers afirmando que irão às compras ou guardar o dinheiro.

A geração X se destaca como a que mais pretende usar o 13º para quitar dívidas, com 31% dos entrevistados optando por essa finalidade. Em seguida, os baby boomers (28%) e as gerações Z e millennials (21%) também manifestam essa intenção, embora em menor número.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi realizada com 1.461 entrevistas digitais entre 2 e 4 de dezembro de 2024, com pessoas acima de 18 anos de todo o país. A margem de erro é de 2,5 pontos porcentuais.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2024/08:21:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...