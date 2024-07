Pesquisa eleitoral mostra Trump à frente de Biden

Levantamento recente, divulgado na terça-feira (16), mostrava que os dois candidatos estavam tecnicamente empatados (Foto: JIM WATSON, Brendan Smialowski / AFP)

Levantamento após atentado dá vantagem mais significativa ao ex-presidente.

Nesta quinta-feira (18), a rede CBS News divulgou uma pesquisa que mostra o ex-presidente Donald Trump com 52% das intenções de voto nos Estados Unidos. O atual ocupante do Salão Oval da Casa Branca, Joe Biden, aparece com 47% da preferência do eleitorado.

O levantamento foi realizado após o ataque a Trump na Pensilvânia, da terça-feira (16/7) até esta quinta. Outro fato importante no contexto da pesquisa é a Convenção Nacional Republicana que é realizada desde segunda-feira (15/7) e deve ser encerrada nesta quinta.

O destaque do levantamento é a vantagem maior de Trump em relação a Biden. A pesquisa da CBS/YouGov é a que mostra a maior diferença entre os dois concorrentes até o momento.

Um levantamento recente, divulgado na terça, mostrava que os dois candidatos estavam tecnicamente empatados, com vantagem para Trump com 43% das intenções de voto e 41% para o atual presidente. O levantamento é da Ipsos/Reuters.

O levantamento CBS/YouGov também fez uma simulação hipotética de Trump contra a vice de Biden, Kamala Harris. Neste caso, o ex-presidente ainda aparece na frente, mas a diferença encolhe. Os porcentuais são de 51% para ele e 48% para ela.Foram ouvidos 2.247 eleitores registrados de 16 a 18 de julho, por meio de um painel on-line, que segundo as realizadoras da pesquisa, tem uma representação nacional. A margem de erro varia de 2,7 pontos porcentuais até 4,5 pontos porcentuais.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2024/16:15:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...