Polícia Civil prende casal acusado da morte e ocultação do corpo da própria filha de 8 meses em Senhor do Bonfim (BA)

Local do crime – Foto: Reprodução/Polícia Civil | Um casal de 18 e 22 anos foi preso na quinta-feira (18/07) acusado da morte e ocultação do corpo da própria filha Kathalleia Sophia Brito da Silva, de aproximadamente 8 meses de idade, na cidade de Senhor do Bonfim, norte da Bahia.

De acordo com a 1ª Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim, os Agentes passaram a investigar o caso, após tomarem conhecimento do desaparecimento da bebê e denúncias que apontavam que os próprios país de iniciais N.B.S. e A.R.C., teriam assassinado e enterrado a filha.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem e a mulher foram localizados na cidade de Ponto Novo, há 50 km de Senhor do Bonfim e tiveram os mandados de prisão cumpridos por policiais civis da DT da cidade de Ponto Novo. Conforme a PC, após serem presos, o casal indicou o local do sepultamento da criança, que foi encontrada no interior de uma mala, enterrada em uma cova rasa, numa chácara, no bairro Pebinhas, em Senhor do Bonfim.

Os acusados foram apresentados na Delegacia para a formalização da prisão e em seguida encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro, ficando à disposição da Justiça. O casal poderá responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A motivação do crime não foi informada.

O corpo da criança foi removido pelo DPT e levado para o IML, onde será submetido a necrópsia, que revelará a causa da morte e sua data provável.

Fonte: Portal Jaguarari e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2024/16:21:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...