Câmara dos Deputados aprova cassação do mandato de Flordelis, acusada de assassinato do marido

Flordelis (Crédito: Reprodução TV Globo) – O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a cassação do mandato da deputada Flordelis (PSD-RJ). De acordo com o G1, a decisão foi tomada nesta quarta-feira (11), por 437 votos a 7. Outros 12 deputados se abstiveram.

A parlamentar é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. O caso aconteceu em junho de 2019. No entanto, o processo criminal ainda não foi julgado.

Porém, os deputados consideraram que a atuação da parlamentar durante do caso feriu o Código de Ética da Câmara. Era preciso que a decisão tivesse 257 votos favoráveis à cassação para a perda do mandato.

