Mulher morre após ser estuprada e enterrada viva em MT

A jovem foi enterrada na chácara do acusado, onde deveria haver uma cisterna – (Foto:Reprodução: Internet / galaxcms)

Um homem foi preso após ser acusado de estuprar e enterrar viva a jovem Laura Batista de Souza, de 28 anos. Apesar do crime ter acontecido em setembro de 2020, somente agora o homem foi encontrado. O caso aconteceu em Santa Cruz do Xingu (MT). As informações são do Uol.

A Polícia Civil informou que o acusado foi encontrado em uma fazenda em Juara. Laura teria sido vista com ele pela última vez em 2 de setembro de 2020. Quando a jovem desapareceu, o patrão do local onde ela trabalhava procurou a polícia e disse que Laura tinha deixado o trabalho com um homem e não havia dado notícias desde então.

Em 11 de setembro, a PM recebeu uma denúncia sobre uma escavação dentro da chácara do suspeito, onde deveria haver uma cisterna. Lá, os agentes encontraram o corpo de Laura, que apresentava lesões de arma branca. O laudo da perícia mostra que a vítima foi estuprada, depois golpeada no estômago com uma faca e, então, enterrada ainda viva.

O inquérito concluiu que a vítima e o autor não se conheciam e tiveram o primeiro contato na data da morte. O acusado irá responder por homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver.

Por:O Liberal

