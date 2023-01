PF cumpre mandado de busca e apreensão em residência de homem que destruiu relógio histórico no dia 8/1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Leia também: PF identifica homem que vandalizou relógio raro no Palácio do Planalto

Na ocasião do cumprimento do referido mandado, foram apreendidos um celular, um veículo e uma caderneta contendo anotações.

Goiânia/GO. A Polícia Federal cumpriu hoje (24/1), em Catalão/GO, um mandado de busca e apreensão na residência do homem filmado ao destruir relógio histórico, trazido ao Brasil em 1808, durante os atos do dia 8/1.

You May Also Like