PF cumpre mandado e apreende carros de luxo na casa de garimpeiro, em Itaituba

Por: Redação Integrada (com informações do Giro Portal) 21.04.21 12h56

Na residência, localizada no bairro da Liberdade, foi feita a apreensão de pelo menos dois carros de luxo. Os policiais permaneceram na residência por mais de uma hora. Os veículos apreendidos foram encaminhados ao posto avançado da PF no município. O processo de investigação ainda segue em sigilo.

Veículos apreendidos foram encaminhados ao posto avançado da Polícia Federal no município. Investigação segue em sigilo (Foto:Reprodução) Policiais permaneceram na residência por mais de uma hora. Dois carros de luxo foram apreendidos A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta quarta-feira (21), uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão na residência de um garimpeiro, em Itaituba, sudoeste paraense. O trabalho foi feito por um grupo de policiais federais do Comando de Operações Táticas (COT), sob a coordenação de uma delegada federal, que não teve o nome revelado.

