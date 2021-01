PF CUMPRE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO EM SANTARÉM E DISTRITO EM ITAITUBA POR EXTRAÇÃO ILEGAL DE OURO

(Crédito: Foto:Reprodução / Ilustrativa) – A Polícia Federal no Para deflagrou na manhã de hoje, 20, uma operação que combate a extração ilegal de minério de ouro e o seu esquentamento. Equipes da PF cumprirem mandados de busca e apreensão nos municípios de Santarém e Itaituba. Os policiais apreenderam armas e veículos.

A investigação em curso mostra que um garimpeiro extraia o ouro, na modalidade de usurpação, do Garimpo do Cipó, no distrito de Moraes Almeida em Itaituba, e levava esse outro, sem qual quer documentação, até o município de Santarém, onde era colocado no comércio de forma espúria.

A 2ª Vara Federal Cível e Criminal de Santarém determinou a apreensão de veículos bem como o sequestro de bens em nome dos investigados até o montante de R$ 836.753,10, valor calculado de bens usurpados da União.

Os policiais apreenderam 2 armas e 1 caminhão em Morae Almeida, e uma caminhonete Hilux em Santarém.

