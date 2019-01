PF descobre mansão luxuosa de Rogério 157, na Rocinha

Rogério 157 continua procurado pela polícia e é apontado como um dos cabeças da guerra entre traficantes que aterroriza a Rocinha desde o dia 17 de setembro. O Disque Denúncia chegou a aumentar de R$ 30 mil para R$ 50 mil reais a recompensa para quem colaborar com pistas sobre o traficante. Para a polícia, ele continua na Rocinha e estaria recebendo ajuda de traficantes de outros morros do Rio.

Segundo informações da TV Globo, o imóvel está situado no alto do morro e esbanja luxo por todos os cômodos, a exemplo da televisão de 60 polegadas com tela curva ostentada em um dos espaços.

Um casa repleta de equipamentos de última geração, artigos de luxo e vista para toda a favela da Rocinha seria o reduto de Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157, um dos traficantes mais procurados do morro. A mansão foi encontrada durante uma ação conduzida pela Polícia Federal na Zona Sul do Rio de Janeiro.

