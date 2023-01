Progressense que levou estilingue para Brasília tem prisão preventiva decreta

Antonio Geovane, preso com materiais explosivos no domingo, estava no acampamento do QG do Exército, em Brasília, desde 15 de novembro. (Foto: Divulgação/Força Nacional)

Morador de Novo Progresso de 23 anos teve Conversão do Flagrante em Preventiva entre outros 139 suspeitos de atos em Brasília.

Preso em Brasília, Geovane Sousa, foi destaque no programa do fantástico na Rede Globo no último domingo, 15 de janeiro de 2023.

Outra moradora de Novo Progresso, Pamela Luana Missio, presa no último dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, continua presa. Pamela é esposa do empresário Missio do comércio de revenda de assessórios para veículos e recuperação de automóveis, ainda não passou pela audiência de custódia.

Antônio Geovane Sousa de Sousa, de 23 anos, também foi preso no último domingo, 8 de janeiro em Brasília no acampamento em frente ao Quartel do Exército, ele é acusado de homicídio pela justiça de Novo Progresso-PA

Depoimento de Antonio Geovane em Brasília

Geovane contou em depoimento à Polícia Civil, quando foi formalizada sua prisão em flagrante, que veio de carro para Brasília a convite de um “patriota”. Falou que veio se manifestar contra o comunismo, que, conforme o seu relato, as forças do mal pretendem introduzir no Brasil tendo Lula como instrumento.

Ficou desde 15 de novembro acampado em frente ao quartel-general do Exército, onde recebeu comida e teve um local para dormir. Para completar a renda, vendia cigarros, caixas de fósforo e vaper. Numa parte menos confiável do seu depoimento, evita fornecer provas contra si mesmo e diz que a carga que exclusiva que portava não era dele.

A Justiça Converteu do Flagrante em Preventiva para Antônio Geovane Sousa de Sousa, de 23 anos, e mais 139 suspeitos de participação nos atos ocorridos em Brasília no último dia 8 de janeiro, nas sedes dos Três Poderes.

Foragido da Justiça de Novo Progresso, Antônio Geovane Sousa de Sousa, de 23 anos, confessou para PF, que levou bombas, estilingues e materiais usados para fazer coquetel molotov em acampamento frente o QG de Brasília. “Antonio relatou, em depoimento à polícia, ter ido à capital para se manifestar contra o comunismo que seria instaurado pelo presidente Lula (PT)”.



Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, Antônio Geovane Sousa de Souza , era morador da rua Itaituba no Bairro Tom Alegria -3, antes de cometer o crime trabalhava como ajudante em oficia de moto em Novo Progresso. Antonio, tornou foragido desde 2018, após ser suspeito de assassinar um homem a facadas, ainda conforme apurado Antonio já havia mudado para Brasília a um bom tempo. Em 15 de novembro de 2022, se ajuntou com manifestantes e estava no acampamento com manifestantes de Novo Progresso em frente QG de Brasília. Antonio está entre os seis paraenses presos na capital do país. Ao todo, 140 permanecerão presos após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Prisão Preventiva

O auto de prisão em flagrante foi homologado na última segunda-feira (9) por Frederico Botelho de Barros Viana, juiz federal substituto da 15ª Vara Federal de Brasília, que logo em seguida declinou a competência da condução do processo – número 1000856-58.2023.4.01.3400 – para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado concluiu que o caso tinha “conexão fática” com o Inquérito 4781 do STF, relatado por Alexandre, no qual são investigados “esquemas de financiamento e divulgação de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e ao Estado de Direito”.

Veja mandado de Prisão expedido pela comarca de Novo Progresso-PA

O nome de Antonio Geovane Sousa de Sousa aparece na lista dos 140 com prisão preventiva decretada (veja abaixo)

Veja lista completa clique AQUI

Outros 60 tiveram liberdade provisória a outros 60 presos. Segundo ele, embora haja fortes indícios de participação dessas pessoas nos crimes a ela atribuídas, ainda não foram juntadas provas da prática de violência, invasão dos prédios e depredação do patrimônio público contra elas. Os acusados terão de usar tornozeleira eletrônica e obedecer a uma série de restrições, como suspensão imediata de qualquer documento de porte de arma de fogo, proibição do uso de redes sociais e de comunicação com outros envolvidos e entrega de passaportes. 60 tiveram a liberdade

Leia mais:1.399 seguem presos por atos extremistas; Veja Lista dos 140 com preventiva e os 60 liberados

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/01/2023/07:34:26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...