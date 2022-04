PF prende cinco durante operação de combate à extração e comércio ilegal de madeira no Pará

A ação resultou também na apreensão de quatro rádios comunicadores, quatro caminhões e uma carreta com aproximadamente 45m³ de toras e 53m³ de madeira serrada. (Foto:Reprodução/ Polícia Federal)

Os presos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal de Altamira; as investigações seguem em andamento

Cinco pessoas foram presas, em flagrante, durante a operação “Madeira da Noite”, deflagrada nesta terça (19) e quarta-feira (20), no município de Anapu, no sudeste do Pará, pela Polícia Federal, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Os presos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal de Altamira. (As informações são do O Liberal)

A ação resultou, ainda, na apreensão de quatro rádios comunicadores, quatro caminhões e uma carreta com aproximadamente 45m³ de toras e 53m³ de madeira serrada. Além disso, um trator e um caminhão foram inutilizados. Uma serraria foi embargada pelo Ibama.

Segundo a PF, a operação tem como objetivo combater a extração e o comércio ilegal de madeira na Região Amazônica. Diante dos flagrantes, foram lavrados dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs): um por transporte irregular de madeira e outro por posse de drogas para consumo. As investigações seguem em andamento.

A Polícia Federal reforça que tem agido de forma incessante na Região Amazônica:

“Esta deflagração é fruto de investigações constantes e compartilhamento de informações entre os três órgãos e faz parte do contexto das ações Guardiões da Bioma Unidade Altamira”, explicou a PF.

Jornal Folha do Progresso em 20/04/2022/16:27:25

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...