Princípio de incêndio em escola assusta professores e alunos em Santarém

Quarteirão onde a escola fica localizada foi interditado (Foto:Redes sociais)

O fogo foi controlado por policiais militares que estavam na escola para uma palestra, ninguém ficou ferido

Na manhã desta quarta-feira (20) um princípio de incêndio dentro de uma sala de aula da Escola Estadual de Ensino Médio Rodrigues dos Santos, localizada no município de Santarém, assustou alunos e professores. O fogo foi controlado por membros da Polícia Militar que estavam na escola para uma palestra do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à violência, com o apoio de funcionários da escola, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da direção da instituição, o fogo começou em uma central de ar que ficava dentro de uma das salas de aulas. A fumaça se espalhou rapidamente pela área e os alunos foram retirados do local.

A direção da escola informou por meio de nota que “tudo indica que depois da queda de energia que atingiu a área comercial da cidade de Santarém, houve um incêndio de pequeno porte em uma das centrais de ar do andar térreo, mais precisamente o aparelho instalado na secretaria da escola”.

O prédio foi evacuado, não havendo danos físicos a nenhum aluno ou funcionário que estava no momento do ocorrido. A Polícia Militar interditou o quarteirão, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o incêndio já havia sido contido.

“Há, no entanto, há necessidade de se fazer uma avaliação minuciosa da instalação elétrica do prédio. Quanto ao mobiliário e equipamentos da escola, o prejuízo foi apenas nesse aparelho de ar condicionado. O pequeno incêndio foi contido rapidamente, as pessoas que tinham carros estacionados em frente à escola retiraram seus veículos, não havendo danos ao patrimônio alheio”, destacou a nota.

As atividades na escola foram suspensas na tarde de quarta-feira e na sexta-feira, a fim de realizar a avaliação e reparos na instalação elétrica. As aulas retornarão à sua normalidade no dia 25 de abril.

20/04/2022

