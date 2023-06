PF prende família que lucrou R$ 50 milhões em ouro em 1 ano no Pará

Mais de 30 agentes de segurança participaram das “Operações Mateus 22.21” e “Apocalipse 3.18”; Ibama e o MP do Trabalho forneceram apoio contra garimpo ilegal

A Polícia Federal realiza operações simultâneas no sudeste paraense para combater atividades ilegais e desmobilizar garimpos de ouro. Na quinta-feira (22), foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Bannach e Tucumã. Ambas operações foram batizadas com versículos do livro da Bíblia.

A Operação “Mateus 22.21” teve como objetivo desmantelar garimpos ilegais e combater o trabalho análogo ao de escravo em Bannach, onde a atividade ilegal está causando danos ambientais significativos desviando o curso do Rio Bananal

A Operação “Apocalipse 3.18” visava combater o comércio ilegal de ouro em Tucumã, onde um grupo familiar movimentou mais de R$ 50 milhões em um ano

No garimpo de Bannach , foram realizadas duas prisões de proprietários do local. Além disso, foram apreendidas quatro retroescavadeiras, uma espingarda, uma caminhonete, quatro motores, uma motocicleta e um caminhão-prancha usado para transporte das retroescavadeiras .

Na cidade de Tucumã , duas pessoas foram presas por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. Foram apreendidos 150 gramas de ouro, uma caminhonete, um carro, cerca de um quilo de maconha e uma pistola .

Mais de 30 agentes de segurança pública participaram das Operações Mateus 22.21 e Apocalipse 3.18. O Ibama e o Ministério Público do Trabalho forneceram apoio durante o cumprimento dos mandados em Bannach.

Os garimpos ilegais frequentemente estão relacionados a outros crimes, como trabalho análogo ao de escravo, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de animais, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Caso as suspeitas criminais sejam confirmadas, os responsáveis poderão responder por crimes ambientais, usurpação de recursos da União (extração e comércio ilegal de minério), associação criminosa, entre outros.

A Polícia Federal tem intensificado a fiscalização contra garimpos ilegais na região devido aos graves impactos ambientais e à saúde humana, além dos prejuízos causados aos povos indígenas e comunidades tradicionais.

Fonte: Fabrízio Glória e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2023/08:56:10

