PF prende quatro pessoas em operação contra tráfico de ecstasy entre SC e Pará

Foto: Reprodução | A prisão em flagrante foi na casa de um dos alvos, que estava com centenas de comprimidos de ecstasy e cerca de um quilo de MDMA, uma versão mais pura da mesma droga

A Polícia Federal prendeu quatro pessoas suspeitas de tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (30/4). Foi durante a operação Mixagem, que também cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, todos em Belém.

A prisão em flagrante foi na casa de um dos alvos, que estava com centenas de comprimidos de ecstasy e cerca de um quilo de MDMA, uma versão mais pura da mesma droga.

Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, que devem ajudar a identificar outros participantes do tráfico interestadual de drogas.

A operação apontou que centenas de pílulas de ecstasy são levadas de Santa Catarina ao Pará, onde são vendidas em festas com DJs, daí o nome operação Mixagem.

A investigação partiu de várias apreensões da droga via Correios, desde 2023, pela Polícia Federal, com participação da Receita Federal.

Constatou-se um grupo criminoso que movimenta valores milionários, por isso também são cumpridos mandados de sequestros de bens e valores, bloqueios de contas bancárias e suspensões de atividades comerciais. São apurados crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Matéria atualizada às 11h07 de 30 de abril de 2025 para atualização do número de presos pela Polícia Federal; segundo a corporação, foram quatro presos, e não três, como informado inicialmente pela própria PF.

Fonte: PF/PA /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2025/13:35:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...