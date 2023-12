Entenda como foi feita a maior apreensão de ouro extraído de garimpo ilegal da história do Amazonas

Ouro apreendido – (Foto:Reprodução/Divulgação PF/AM) – A ação resultou na prisão de dois homens e nas apreensões de 47 kg de ouro, avaliados em R$ 15 milhões e grau de pureza superior a 90%, uma aeronave, dois carros, uma arma, munições e dinheiro em espécie. Veja abaixo um infográfico que mostra o caminho da carga de ouro antes da apreensão.

Apesar de toda abordagem ter sido feita pela equipe da Polícia Militar, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Umberto Ramos, informou que os dois homens presos estavam sendo monitorados há um ano por envolvimento em uma quadrilha especializada na extração e venda de ouro ilegal da Amazônia.

Tentativa de roubo

Segundo a PM, a carga de ouro era transportada em um carro modelo Gol, que foi atacado por um grupo armado que estava em automóvel modelo Doblò e tentou roubar o metal precioso durante o percurso.

Veículos envolvidos na ocorrência foram apreendidos pela PF — Foto: Rede Amazônica

As imagens mostram a Doblò interceptando o Gol, até que um homem sai e atira. A equipe da Rocam foi acionada em seguida, mas quando chegaram ao local, os atiradores já tinham fugido e abandonado o carro. Até a publicação desta matéria, nenhum dos suspeitos havia sido identificado ou preso.

Assista o vídeo clique AQUI

Na busca feita no veículo Gol, a Rocam encontrou duas malas com as barras de ouro e mais alguns objetos. Dentro da Doblò foi achado uma pistola com a caixa de munição e outros pertences.

Os dois homens, que estavam no Gol com as barras de ouro, foram presos e levados para a sede da Superintendência da Polícia Federal, em Manaus. Eles chegaram a ser atingidos pelos tiros e passaram por atendimento médico.

Como a carga de ouro chegou em Manaus?

À direita o avião que transportou a carga de ouro até Manaus — Foto: Michel Castro, Rede Amazônica

De acordo com a Polícia Federal, o avião de pequeno porte saiu de Itaituba, no Pará. Depois fez uma parada em Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus. E pousou no Aeroclube do Amazonas, localizado no bairro Flores, na Zona Centro-Sul da capital. O horário do pouso não foi informado.

Ainda no sábado, depois da prisão dos dois suspeitos, a PF enviou agentes para o aeroclube, onde a aeronave usada no transporte das 42 barras de ouro foi apreendida.

“A cidade de Manaus funciona como entreposto para distribuição no mercado nacional e internacional”, disse superintendente da PF no Amazonas, Umberto Ramos.

Mapa mostra os pontos por onde a carga de ouro passou antes de ser apreendida — Foto: Arte g1

A origem do ouro

As investigações apontam que o ouro vem sendo extraído ilegalmente do leito do Rio Tapajós, no Pará.

“Nós estamos, há um ano, trabalhando em cima de uma organização criminosa que atua no estado, com conexão no estado do Pará, que tem como objetivo produzir grandes quantidades de ouro provenientes notoriamente de garimpos ilegais”, informou o superintendente da PF no Amazonas.

PM e PF fazem a maior apreensão de ouro da história do Amazonas

Segundo o superintendente, o próximo passo é identificar a “assinatura química do ouro”. É o que a Polícia Federal chama de “DNA” do ouro.

“O que a gente deseja, com a investigação, é identificar a tipologia, de onde veio, qual o tipo de garimpo que é utilizado por essas organizações criminosos, qual a composição química desse ouro”, detalhou o chefe da PF no Amazonas.

Com isso, os agentes pretendem comprovar a origem do ouro. Segundo a PF, as características do ouro apreendido demonstram que o material teria como destino o mercado internacional.

“Notadamente, Europa e Estados Unidos”, afirmou o superintendente do órgão.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações do G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2023/07:00:29

