Polícia Federal realiza operação no combate a incêndios em áreas de proteção ambiental no sudeste do Pará

A Polícia Federal do Pará divulgou na manhã desta terça-feira (10) o resultado da ‘Operação Parna’ deflagrada na última sexta-feira (6) que teve como objetivo combater incêndios criminosos os quais atingiram área de proteção ambiental do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, localizado no Sudeste do Pará.

De acordo com a PF, os crimes estariam sendo cometidos no Parque Nacional, unidade de conservação de proteção integral localizado entre as cidades paraenses de Canaã dos Carajás e Parauapebas. O local é um abrigo natural de várias espécies, incluindo espécies em risco de extinção e espécies que ocorrem unicamente nesta área do planeta.

Ainda segundo a PF, foram realizadas entrevistas no local, qualificação de indivíduos, capturadas imagens do local e dos danos causados, e coletadas informações cruciais para o andamento do Inquérito, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais detectadas.

