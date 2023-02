Piloto ex-morador de Novo Progresso que caiu e teve 80% do corpo queimado, morre em Manaus

Pablo Ruan Cavaleiro dos Santos – (Foto: Reprodução)

Morre piloto de avião que caiu e teve 80% do corpo queimado no AM; Pablo é filho de Apáricio Marques dos Santos e Leonice da Silva Cavalheiro.

Ele ainda chegou a ser transferido para Manaus para receber atendimentos médicos, mas não resistiu.

Pablo Ruan Cavaleiro dos Santos, de 25 anos, apreendeu a voar em aeronave em Novo Progresso. Estava no Amazonas para alternativas de voos na região.

Família postou nas redes sociais

Pablo Ruan Cavaleiro dos Santos, 24 anos, que pilotava um avião que caiu e teve 80% do corpo queimado no município de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas, não resistiu e morreu, na tarde desta terça-feira (21). Ele ainda chegou a ser transferido para Manaus, mas não resistiu.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que o homem foi transferido por UTI Aérea para Manaus, ainda durante a tarde, para receber tratamento no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Ele teve uma parada cardiorrespiratória enquanto recebia atendimento no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes de Manaus e era preparado para ser encaminhado ao hospital, onde uma equipe médica do Centro de Tratamento de Queimados da unidade o aguardava.

Segundo a Polícia Militar do município, a aeronave de pequeno porte caiu na comunidade Arara, nas proximidades do Hotel Sucundurí. As pessoas que estavam no estabelecimento ajudaram a socorrer a vítima.

Veja imagens da queda da aeronave.

Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2023/07:34:26 com informações do G1/AM

