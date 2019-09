Piloto paraense estreia o Expresso 33 azulão com o segundo lugar em Interlagos pela Fórmula Vee

Foto: Claudio Laranjeira/Divulgação FVee- Com carro todo na cor do Clube do Remo, Augusto Santin sobe ao pódio mais uma vez e segue na briga pelo título em São Paulo

São Paulo, 9 de setembro de 2019. Com o novo visual do Expresso 33, agora todo azul, na cor do Clube do Remo, o piloto paraense Augusto Santin conquistou mais um grande resultado em Interlagos e segue na briga pelo título na Fórmula Vee.

O representante do Remo e do Pará na FVee garantiu um segundo e um terceiro lugares na FVee Máster, no último sábado, na disputa do GP da Independência, válido pela 8ª etapa do Campeonato Paulista.

“O carro ficou muito bonito e só tenho que agradecer pelo apoio do Remo e dos meus patrocinadores por poder representar cada vez melhor o clube e o estado do Pará”, disse Augusto Santin.

Com os resultados, o paraense se manteve na vice-liderança do Paulista Máster de FVee, agora com 200 pontos. O primeiro colocado é o paulistano Ricardo Cury, com 214.

“Ainda restam mais três etapas, há muitos pontos em jogo e nada está decidido”, afirmou Santin. “Ainda não consegui voltar a vencer e retomar o ritmo do início do campeonato, mas foi importante me manter na briga pela primeira posição.”

Segundo Santin, apesar do novo visual, o carro ainda pode render mais. “Já houve uma boa evolução após os muitos problemas que enfrentei nas etapas anteriores. Mas acredito que ainda pode melhorar e estou confiante para conquistar este título para o Pará e o Remo”, afirmou.

Na classificação geral do Campeonato Paulista de Fórmula Vee, Augusto Santin também está na briga pelo título. Ele ocupa a 4ª posição, com 173 pontos, apenas um atrás do terceiro colocado, Francisco Costa. A liderança é de João Pedro Maia, com 214 pontos, seguido por Ricardo Cury, com 200.

A próxima etapa do Campeonato Paulista ainda não tem data e local definidos e deve ser realizada em outubro ou novembro, com rodada dupla (quatro corridas no mesmo fim de semana). A última e decisiva etapa, com pontuação dobrada, será em 21 de dezembro, em Interlagos.

Para saber mais sobre a Fórmula Vee acesse www.fvee.com.br

Resultado da 1ª prova do GP da Independência, válida pela 8ª etapa do Campeonato Paulista de FVee, em Interlagos, sábado (7/9):

1) João Pedro Maia, 24min14s958

2) Ricardo Cury, a 21s594

3) Elisio Netto, a 49s401

4) Francisco Costa, a 49s504

5) Augusto Santin, a 51s727

6) Antonio Carlos Vieira de Souza, a 1min26s855

7) Charles Camargo, a 7 voltas

8) Pedro Fachini, a 9 voltas

9) Lucas Veloso, a 10 voltas

10) Luis Albinati, a 11 voltas

Resultado da 2ª prova do GP da Independência, válida pela 8ª etapa do Campeonato Paulista de FVee, em Interlagos, sábado (7/9):

1) João Pedro Maia, 24min13s686

2) Elisio Netto, a 17s871

3) Ricardo Cury, a 20s426

4) Augusto Santin, a 43s467

5) Francisco Costa, a 53s807

6) Saulo Soares, a 2min07s964

7) Pedro Fachini, a 4 voltas

8) Antonio Carlos Vieira de Souza, a 8 voltas

9) Lucas Veloso, a 10 voltas

Classificação do Campeonato Paulista de Fórmula Vee (10 primeiros colocados):

1) João Pedro Maia – 214 pontos

2) Ricardo Cury – 200

3) Francisco Costa – 174

4) Augusto Santin – 173

5) Antonio Carlos Vieira de Souza – 140

6) Luis Albinati – 81

7) Elisio Netto – 69

8) Dave Sharp – 68

9) Saulo Soares – 68

10) Lucas Veloso – 58

Classificação do Paulista Máster de FVee:

1) Ricardo Cury – 214 pontos

2) Augusto Santin – 200

3) Francisco Costa – 192

4) Antonio Carlos Vieira de Souza – 170

5) Saulo Soares – 98

6) Dave Sharp – 90

7) Andrey Valerio – 12

O piloto paraense Augusto Santin, com o novo visual do Expresso 33, agora com a cor do Clube do Remo, na disputa do GP da Independência de Fórmula Vee, em Interlagos

Augusto Santin recebe seu troféu no pódio em Interlagos entregue pelo torcedor do Remo Rafael Teixeira

Fernando Santos

Fonte: Comunicação FVee

