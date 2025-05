Josemira Gadelha nomeia marido como secretário de Obras em Canaã dos Carajás (PA)

Foto: Reprodução | A decisão fortalece especulações sobre um movimento político maior, com o objetivo de lançar Eugênio como candidato a deputado estadual nas eleições de 2026

A prefeita de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha, oficializou a nomeação de Eugênio Gadelha, seu marido, para o cargo de secretário de Obras do município. A pasta, que tem um orçamento de R$ 241,3 milhões, é uma das mais influentes na gestão municipal. A decisão fortalece especulações sobre um movimento político maior, com o objetivo de lançar Eugênio como candidato a deputado estadual nas eleições de 2026.

Embora não tenha experiência política ou uma trajetória pública significativa, Eugênio Gadelha tem se tornado uma figura mais visível nas redes sociais de sua esposa desde março, numa tentativa de construir uma imagem política. A estratégia, amplamente percebida como uma preparação para a disputa eleitoral, inclui também a aproximação com lideranças políticas de Parauapebas e de municípios vizinhos.

A nomeação levanta discussões sobre a possibilidade de nepotismo, considerando a falta de histórico político de Eugênio. Além disso, a articulação política sugere que Josemira está utilizando a estrutura administrativa de Canaã dos Carajás para ampliar sua influência regional, aproveitando o orçamento significativo do município.

No entanto, Eugênio Gadelha enfrenta o desafio de conquistar apoio popular e demonstrar que sua candidatura vai além de sua relação com a prefeita, tendo que se afirmar como uma alternativa política viável para os eleitores.

Fonte: Portal Parauapebas/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2025/14:03:02

