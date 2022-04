Pintor sofre descarga elétrica enquanto trabalhava em Itaituba (PA)

No local, Fernando Souza estava consciente, mas devido à gravidade do choque, foi levado para Hospital Regional Público do Tapajós. (Foto:Reprodução/ site Debate Carajás)

A descarga elétrica causou queimaduras de 1º e 2º grau na região torácica da vítima

O pintor Fernando Silva de Souza, de 30 anos, sofreu uma descarga elétrica no prédio onde trabalhava, localizado na travessa Victor Campos, em Itaituba, no sudoeste do Pará. O homem fazia os serviços de pintura na sacada de um apartamento nos altos do prédio, quando acabou tocando nos fios de alta tensão da rede elétrica, recebendo uma forte descarga. (As informações são do site Debate Carajás e Plantão 24H News).

Com o impacto da descarga elétrica, a vítima foi empurrada para a sacada do prédio. Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, Fernando Souza estava consciente, mas devido à gravidade do choque, foi levado para o Hospital Regional Público do Tapajós. A unidade hospitalar não possui autorização para informar o estado de saúde do pintor.

Segundo informações repassadas por pessoas que se aproximaram do local, a descarga elétrica causou queimaduras de 1º e 2º grau na região do tórax da vítima. O Corpo de Bombeiros alerta para quem pretende realizar qualquer serviço próximo à rede elétrica sobre a necessidade de se proteger a fiação e, acima de tudo, usar materiais que não conduzem eletricidade.

Jornal Folha do Progresso em 28/04/2022/16:31:58

