Piratas atacam dono de lancha, jogam ele em rio e roubam tudo

Na manhã desta quarta-feira (15), três homens, ainda não identificados, roubaram a lancha de um morador durante percurso realizado próximo à boca de Breves, na Ilha do Marajó. Os suspeitos renderam o dono do veículo e o arremessaram no rio, levando todos os pertences e a lancha com motor 60 hp, seguindo em direção ao município de Curralinho, a 77km de distância da cidade.

Segundo informações apuradas, os três homens estavam bem arrumados e chegaram ao Porto de Breves procurando uma lancha para alugar. Sem levantar suspeitas, eles abasteceram o veículo e disseram que seguiriam viagem até uma plantação de açaí.

No entanto, na altura da boca de Breves, o crime foi anunciado, rendendo o dono da lancha, que foi arremessado no rio. A vítima foi salva por um ribeirinho, que estava próximo ao local, e levada de volta ao município.

