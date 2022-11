Polícia Militar apreende barras de ouro escondidas em tênis de motorista, em Itapagipe (MG) — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Pisando em ouro’: motorista é preso com barras avaliadas em R$ 300 mil escondidas na palmilha do tênis em MG

Polícia Militar Rodoviária informou que homem confessou que fazia o transporte ilegal do metal precioso até São Paulo. Caso ocorreu na BR-364 em Itapagipe.

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (7), com três barras de ouro escondidas na palmilha do tênis durante abordagem na BR-364, em Itapagipe. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o valor estimado do material é de R$ 300 mil.

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização na rodovia, quando os policiais abordaram um carro com placas do estado do Mato Grosso do Sul. O motorista foi revistado e quando as barras foram encontradas, ele confessou que fazia o transporte ilegal do metal precioso até São Paulo.

O motorista foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Federal de Uberaba, que não informou se o homem tinha nota fiscal das barras apreendidas.

De acordo com a Lei nº 7.766, “o transporte do ouro, ativo financeiro, para qualquer parte do território nacional, será acobertado exclusivamente por nota fiscal integrante da documentação fiscal mencionada”.

A lei diz ainda que “o ouro acompanhado por documentação fiscal irregular será objeto de apreensão pela Secretaria da Receita Federal”.

“É papel da polícia saber a ilicitude da ação, saber a procedência das barras, no caso. A prisão ocorre quando não é apresentada a nota fiscal que comprove o produto, por exemplo”, disse ao g1 a advogada criminalista Karen Lopes.

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/11/2022/15:23:18 com informações do G1

