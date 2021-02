Governo do Pará mantém suspensão de serviços não essenciais no Baixo Amazonas por mais 7 dias, pelo menos

Centro comercial de Santarém continua fechado — Foto: Agencia Pará

Decisão foi anunciada após reunião do Projeto Retoma Pará, realizada na quarta-feira (10).

O Governo do Pará anunciou na quarta-feira (10) a manutenção da suspensão de serviços não essenciais e a proibição da circulação de pessoas no Baixo Amazonas. A medida será mantida por, pelo menos, mais 7 dias.

A decisão foi tomada por gestores do Projeto Retoma Pará em reunião realizada na quarta (10). A medida foi tomada devido ao alto número de internações de pacientes com Covid-19, ainda registrado no Baixo Amazonas.

“Hoje, nós temos uma situação muito sensível no nosso Estado. Nos preocupam várias regiões, por isso a decisão em conjunto do corpo técnico com o governador foi de manter por mais sete dias o lockdown na região do Baixo Amazonas, e manter a bandeira laranja nas demais regiões do Estado”, explicou o secretário de Estado de Saúde pública, Rômulo Rodovalho.

Os 14 municípios da região suspendem todas as atividades não essenciais e restringem, ao máximo, a circulação de pessoas. Os municípios afetados são: Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Santarém e Terra Santa.

