Pistoleiros que assassinaram Junior do Cartório em Redenção no Pará continuam foragidos da Justiça

A Polícia Civil por meio da Superintendência Regional do Araguaia Paraense, com sede na cidade de Redenção, divulgou as fotos de dois elementos procurados pela polícia, acusados do crime de homicídio ocorrido na cidade de Redenção, no sul do Pará, no ano de 2017.

Wesley Sodré da Silva e Joaquim Pereira de Souza, são apontados pela polícia, como os pistoleiros contratados para matar o pecuarista e na época do crime, dono do Cartório de Redenção, Izaulino Pereira dos Santos Junior, conhecido popularmente como Júnior do Cartório. De acordo com a polícia, o crime foi encomendado por um pecuarista que tinha um litígio com Junior do Cartório, por uma disputa pela posse de uma propriedade rural pertencente ao filho do fazendeiro suposto mandante. Investigações revelaram que Wesley Sodré e Joaquim Pereira de Souza, foram os autores dos disparos que ceifaram a vida do cartorário, sendo que Wesley Sodré, tinha relação de amizade com o suposto mandante da execução.

De acordo com o delegado Luiz Antônio Ferreira, chefe da Superintendência Regional de Polícia Civil do Araguaia Paraense, Wesley Sodré é um elemento frio e com várias acusações de crimes de pistolagens na região do sul do Pará, sendo que o suspeito possui dois mandatos de prisão preventiva expedido pela Justiça de Redenção, pelas acusações de crimes de dois homicídios.

A outra acusação contra o pistoleiro é o crime de feminicídio, onde foi vítima a esposa dele, Risolene Silva Barros, assassinada no dia 1º de setembro de 2017 em um kit net localizado no Setor Bela Vista. O crime permanece impune até o momento, pois o criminoso nunca foi preso pelo crime. A Policia Civil informa que qualquer informação sobre o paradeiro dos dois criminosos pode ser feito através do Disk Denuncia Sudeste do Pará, através dos canais de atendimento: fixo (94) 33123350, a informação e identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Dinho Santos

Ajude a polícia localizar Joaquim Pereira de Sousa, acusado do crime de homicídio, no município de Conceição do Araguaia-PA.

🎯 Quem tiver alguma informação sobre a localização de Joaquim Pereira de Sousa, pode entrar em contato com o Disque Denúncia Sudeste do Pará, através dos canais de atendimento:

📞Fixo: (94) 3312-3350

📱 Converse com a nossa atendente virtual Eva, no WhatsApp: https://bit.ly/9433123350

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/12/2023/12:48:05

