Preso em MG assassino do advogado Zampieri; crime ocorreu em Cuiabá

Suspeito de envolvimento no assassinato do advogado Roberto Zampieri com ao menos 10 tiros, na noite de terça-feira (5), no Bosque da Saúde, em Cuiabá, foi preso na manhã desta quarta-feira (20), em Belo Horizonte (MG).

As informações são preliminares e dão conta de que o suspeito foi identificado como Antônio Gomes da Silva. Ele foi encontrado na cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte.

A prisão é uma ação conjunta entre a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Mato Grosso e Minas Gerais. Segundo apurado, os investigadores já chegaram, inclusive, ao nome da mandante do crime – que seria uma mulher moradora de São Paulo.

Crime

Passava das 19h50 quando o advogado deixava o escritório Zampieri e Campos Advogados Cuiabá, na rua Topázio, no Bosque da Saúde, quando o crime aconteceu.

Roberto já estava dentro do veículo, um Fiat Toro branco, quando foi surpreendido pelo assassino, que chegou próximo da porta do carona e disparou os tiros e depois fugiu.

Funcionários do escritório estavam no local, ouviram os disparos e já o encontraram ferido. Os tiros foram ouvidos por moradores das ruas próximas e a polícia logo chegou – o crime aconteceu perto da base da PM.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe médica confirmou a morte no local.

Fonte: Gazetadigital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/12/2023/11:53:15

