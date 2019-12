TRE cassa mandato de sete vereadores de Santa Izabel do Pará

Eles foram condenados em primeira e em segunda instâncias dentro de um processo que investigou fraudes no uso de candidaturas laranjas para preenchimento da chamada cota de gênero.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará cassou os mandatos de sete vereadores do município de Santa Izabel, no nordeste do Pará. Todos de uma mesma coligação. Eles foram condenados em primeira e em segunda instâncias dentro de um processo que investigou fraudes no uso de candidaturas laranjas para preenchimento da chamada cota de gênero.

A cota estabelece, por lei, que 30% das candidaturas sejam compostas por mulheres, mas na prática, de acordo com o TRE, o que se obervou foi que algumas candidatas obtiveram zero votos, o que indicou a fraude. Da decisão cabe recurso.

Foi unânime a decisão do TRE sobre a cassação dos mandatos e coligações nos quais vereadores fazem parte. Além de perderem os mandatos de vereadores, os que concorreram as eleições nas coligações: JUNTOS POR SANTA IZABEL E UNIÃO POR SANTA IZABEL, ficarão inelegíveis por 8 anos, salvo os vereadores JOSÉ MARIA NUNES E VADICO que entraram com recurso e foi acatado o pedido de não inelegibilidade.

A decisão dever ser cumprida de imediato e a posse dos novos vereadores deve ocorrer até a próxima segunda-feira.

Vereadores que perderam o mandato:

Rogério Sousa (Rodinha) – PL

Edimilson Galeno – DEM

Capitão Félix – DEM

Nunes Promoções – PTB

Vadico – PP

Marco da Ambulância – PSC (atual presidente da Câmara)

Alex Sander – PSC

Devem assumir as cadeiras:

Antônio Conde – Totó

Shigueó Kanai

Beto da Celpa

Gadiga

Nilson da Areia Branca

Jaime Pereira

Valdeci do Travessão

